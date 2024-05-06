華客入境馬國 免經濟證明

【本報綜合報道】馬來西亞移民局上周六發布通告，將進一步優化中國遊客入境程序，包括免除出示經濟能力證明、在馬來西亞期間住宿證明資料等。與此同時，古巴政府宣布對中國公民實施免簽入境政策。

馬來西亞與中國去年12月開始試行相互免簽入境措施，馬來西亞允許中國公民免簽證入境並停留最多30天。中國亦允許馬來西亞持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天可免簽證入境，為期一年。中國駐馬來西亞大使館公使鄭學方早前透露，中方正在積極推動永久免簽政策，為促進中馬兩國旅遊產業發展和人文交流持續發揮積極作用，馬來西亞早已成為中國遊客的熱門目的地。

古巴對華公民實施免簽 另一方面，古巴旅遊部長加西亞上周六在古巴旅遊節閉幕式宣布，古巴為了推動與中國旅遊等的經貿關係，決定對持普通護照的中國公民取消簽證入境政策；又宣布中國成為明年古巴旅遊節的主賓國，以及中國和古巴直航今年5月17日復航。古巴截至上月26日接待超過100萬名外國遊客，並期望今年接待350萬名外國遊客。