星洲研兒童用社交網風險

【本報綜合報道】新加坡副總理兼財政部長黃循財上周六指出，現時各大社交媒體平台設定用戶必須年滿13歲，但並非嚴格執行及容易讓人「走漏洞」，政府將繼續展開研究了解當中風險，探討如何為兒童加強防範措施，保障年輕一代心理健康。

黃循財當天出席慈善晚宴時指出，自2010年代開始，世界各地包括新加坡，都發現更多年輕人面對心理健康問題的趨勢。他提到，有指今日的兒童有更多屏幕時間，少了以玩樂為主的童年；自由玩樂能夠鍛煉兒童的想像力和社交能力等技能，但兒童如今更多地接觸平板電腦及手提電話，甚至在幼兒階段就開始。這可能對仍然發育階段的孩童構成問題，例如接觸有害內容、網絡欺凌、缺乏人與人互動的機會。

研究指長用易抑鬱 有新加坡研究顯示，嬰兒階段的「屏幕時間」會對認知能力的發展，以及孩童成長時必須掌握的社交及情緒技能造成負面影響，並增加出現心理問題的風險，例如抑鬱症。黃循財表示，不能夠單靠政府條例應對，家長也應該扮演角色，為孩子使用社交媒體設限。他認為社會必須繼續淡化對心理健康問題的負面印象，使有需要的人士及時求助；人們看待心理問題的態度已經改善，但對其的負面印象仍然存在。

黃循財