特朗普涉藏機密紙箱 檢方未保原貌

【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌藏有機密文件案，負責案件的聯邦檢察官團隊上周五承認，從佛羅里達州海湖莊園檢走的紙箱證物未能夠保留原貌。特朗普炮轟檢察官團隊公然篡改證據，不當處理用於提出虛假指控的關鍵紙箱，行為極度非法，針對自己的所有指控應予駁回。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）辦公室的檢察官上周五提交法庭文件，承認政府錯誤地向審理案件的法官坎農（Aileen M. Cannon）聲稱，除了部分暫時用於標記機密文件的紙張外，大部分紙箱證物仍然保留被扣押時的原貌。檢方指出，目前部分證物文件的排列方式，已經與前年搜查海湖莊園時的掃描登記順序有別，與政府律師之前理解、及向法庭陳述不一致。

特朗普促駁回指控 檢方解釋，移動紙箱時會令部分物品的大小和形狀明顯移位，例如較標準紙張更小的物品，包括索引卡、書籍和文具，而且許多紙箱並非裝滿。檢方強調，證物登記順序的差異，對於針對特朗普的刑事案件無影響，每個紙箱的內容物仍然與扣押時完全相同。特朗普上周五在社交網形容情況曝光對政府構成災難性指控。此宗機密文件案本月20日開庭。

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