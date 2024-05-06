工黨地選力挫保守黨 簡世德兩度連任倫敦市長

英國地方選舉結果前天陸續揭盅，工黨籍倫敦市長簡世德再下一城，破市內紀錄兩度連任，黨友帕克（Richard Parker）亦順利擊敗保守黨對手成為涵蓋國內第二大城市伯明翰的西米德蘭茲市長。面對失去兩大城市市長席位、所屬政黨經歷近年罕見大敗，保守黨籍前內政大臣柏斐文昨天受訪時坦言，她很後悔早年支持辛偉誠成為黨魁。

截至香港時間昨天下午，英國地選結果幾乎完全出爐，僅餘一個地方議會未有結果。最新資料顯示，工黨在約2,600個地方議席中贏得1,140席，與上次地選相比增加185席。保守黨只取513席，減少473席，目前總議席數目甚至不及手握521席、排第二位自由民主黨。

黨友帕克奪西米德蘭茲市長 在倫敦市長選舉中，現任市長簡世德獲得超過108萬名選民支持，得票率達到43.8%，壓過保守黨候選人霍爾（Susan Hall）當選，成功繼2021年再次連任。他獲勝後立即呼籲保守黨盡快舉行大選，又指工黨已準備好成立新政府。被問及有否希望更上一層樓，例如參與全國性政治時，他稱自己目前正沉醉慶祝上演「帽子戲法」（連贏3次），僅含糊地說：「等等看吧。」

與上述選舉相比，西米德蘭茲市長選舉較為激烈，帕克取得逾22.5萬票，僅憑1,508票之差擊敗保守黨市長斯特里特（Andy Street）。資料顯示，西米德蘭茲市長管治地方包括伯明翰、考文垂及達德利鎮等地，即代表倫敦及伯明翰領導人均是工黨成員。當得悉帕克勝出後，工黨黨魁施紀賢承認結果超出預期，反映國民受夠保守黨，轉為支持該黨推動改革。他揚言工黨準備好隨時執政，該黨將翻開國家新一頁，「這種改變就從今天開始」。

前內政大臣後悔支持辛偉誠 另一邊廂，柏斐文昨天受訪時承認，是次地選結果正好顯示保守黨政府現時施政未能奏效，「人民不相信我們（保守黨）所說的話」，又指辛偉誠及其團隊應為黨內早年內訌負責，不過拒絕透露黨內有否存在逼宮想法。被問及有否後悔早年支持對方成為黨魁及首相時，她回答：「誠實地回答嗎？是的，我後悔。」

由於保守黨在被視為大選前哨戰慘敗，工黨重新執政機會愈來愈高，外界難免關注其在以巴及把難民送往盧旺達安置立場。工黨籍國會下議員麥克法登（Pat McFadden）昨天表示，工黨亦支持以色列擁有自衞權利，卻沒有承諾該黨上台後第一天就廢除上述「盧旺達庇護計劃」，僅稱會把有關資金用在其他用途。本報綜合報道