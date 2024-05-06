沙特盼直接達防務協議 美國稱須牽涉以色列

沙利文上周六接受英國傳媒專訪，否認假如以色列政府拒絕就巴勒斯坦問題讓步時，拜登政府考慮與沙特阿拉伯簽署雙邊協議的說法。他強調美國與沙特阿拉伯達成雙邊諒解、以色列與沙特阿拉伯關係正常化，以及為巴勒斯坦採取有意義步驟密不可分，並相信外界將在未來數個月內，從總統拜登及美國官員口中聽到更多關於促進以色列安全和地區和平的前景。

以總理拒接受巴人建國

沙利文表明，美國能力所及的範圍是找出有意義內容，盡可能讓中東地區更多國家參與，然後提出前景方案。惟要跟隨之前行與否，最終仍然需要由以色列政府領導層及人民決定。以色列總理內塔尼亞胡近期多次重申，不接受巴勒斯坦人及以色列人各自建國的兩國解決方案。沙特阿拉伯堅持要以色列確立不可逆轉步驟，推進巴勒斯坦人建國。