哈馬斯赴埃及討論終戰 與以色列存分歧

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯代表團上周六繼續在埃及首都開羅，談判加薩地帶停火及釋放人質。雖然談判取得一些進展，但哈馬斯與以色列在結束戰爭的問題上仍然存在分歧。

以軍續轟炸加薩 哈馬斯代表成員表示，已經與埃及和卡塔爾的調解員展開會談，以認真及負責任態度討論協議，重申任何協議要包括以色列從加薩地帶撤軍及結束戰事。以色列之前表明反對，以方今次亦沒有派團到埃及。

另一方面，以色列繼續轟炸加薩地帶，一名以色列高層官員更加淡化全面結束戰事的前景，重申會進攻加薩地帶南部城市拉法，以色列在任何情況下都不會同意將戰事結束，作為釋放人質協議的一部分。

早前報道指出，最新方案分三階段停火，首階段維持40天，哈馬斯最多釋放33名以色列人質，以色列從加薩地帶部分地區撤軍；第二階段及第三階段將分別持續42天，哈馬斯分別釋放其餘仍然在生的人質，以及移交喪生人質的屍體。消息人士透露，美國承諾確保以色列國防軍在任何時候都不會進入拉法。

與此同時，以色列戰時內閣昨天決定，只要以軍進攻加薩地帶戰事持續，就會繼續關閉卡塔爾國營半島電視台在以色列分社，理由是該傳媒構成國家安全威脅。半島電視台駁斥有關指控，並批評以方決定是把旗下記者置於危險之中。