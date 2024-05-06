持刀傷人遭警擊斃 澳洲少年涉恐怖主義

澳洲多地接連發生持刀傷人案件，西澳省首府珀斯一名16歲少年上周六深夜在停車場持刀捅傷一名18歲男途人，警員到場要求疑兇投降無果後向其開槍，他最終傷重死亡；被捅男子獲送醫院急救，傷勢嚴重但情況穩定。警方認為事件具恐怖主義特徵，肇事少年是警方關注對象，有心理和激進化問題。早前有分析指出，中東地區目前緊張局勢，難免刺激當地人士報復心理。

警方勸降用電擊槍未達效果 事發當地時間上周六深夜約10時，一名白人少年在珀斯市南部惠靈頓高路（High Road）停車場手持一把廚房刀，從後捅向另一名男子。超過30輛救護車和警車奉命到場，發現少年揮舞廚房刀，要求對方放下刀投降。兩名警員向疑兇使用電擊槍未達預期效果，疑兇更走向一名持槍警員。警員於是開一槍擊中疑兇使之重傷，其後確認死亡。被捅男子背部受直徑兩厘米刀傷，刺穿其中一邊肺部。

預告犯罪 曾獲心理學家支援 西澳警務處處長布蘭奇（Col Blanch）周日召開記者會，強調事件目前未定性為恐怖襲擊，並確認疑兇和受害者互不相識。布蘭奇指出，肇事少年行兇前曾經自行致電緊急求助電話，預告計劃實施「暴力行為」，之後一名公眾報案稱目睹有少年在停車場附近揮刀奔跑。疑兇生前參與警方打擊極端網絡暴力激進主義的項目，受到心理學家和宗教領袖支援。

事發停車場一帶目前仍然封鎖，警員在現場調查搜證。西澳省省長庫克（Roger Cook）對疑兇行為表示擔憂，並指出現階段認為疑兇是單獨行動，公眾沒有受到持續威脅，同時對受到影響人士表示衷心慰問。

總理阿爾巴內塞發表聲明，強調澳洲是愛好和平的國家，絕對不容許暴力極端主義，感謝西澳省警方迅速行動控制這次事件。本報綜合報道

閉路電視拍到警員開槍擊斃施襲者。 警員開槍擊斃施襲者的現場留有血漬。 澳洲近期部分持刀傷人發生地點