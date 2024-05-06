深圳累建362超級充電站
【本報綜合報道】內地傳媒上周六引述深圳市發展和改革委員會消息，截至4月30日，深圳市已經累積建成362座超級充電站，數量超過傳統加油站。
一輛家用車使用慢充樁充滿電，通常需要7小時至8小時；使用快充樁需要一小時至兩小時；使用超級充電樁可以10分鐘或更短時間內充電80%或以上。深圳市去年6月29日推出首個全液冷超級充電示範站並宣布啟動「超充之城」建設，隨後應用超級充電技術、推廣超級充電設施、布局超級充電站點的進程穩步推進。目前初步構建遍布全城的超級充電服務網絡，這些站點大多依託原有的公共充電站建設，分布在大型商業綜合體、公交場站、產業園區。
新車電動化滲透率逾60%
超級充電站數量的增加，大幅提升新能源汽車的充電效率。南方電網深圳供電局數據顯示，一季度深圳市新能源汽車充電量達6.7億千瓦時，同比增長10.9%，反映深圳市新能源汽車市場向好及充電基礎設施的有效運行。數據顯示截至去年底，深圳全市新能源汽車逾97萬輛，新車電動化滲透率逾六成。
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