深圳累建362超級充電站

一輛家用車使用慢充樁充滿電，通常需要7小時至8小時；使用快充樁需要一小時至兩小時；使用超級充電樁可以10分鐘或更短時間內充電80%或以上。深圳市去年6月29日推出首個全液冷超級充電示範站並宣布啟動「超充之城」建設，隨後應用超級充電技術、推廣超級充電設施、布局超級充電站點的進程穩步推進。目前初步構建遍布全城的超級充電服務網絡，這些站點大多依託原有的公共充電站建設，分布在大型商業綜合體、公交場站、產業園區。