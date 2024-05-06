中甲比賽球員互毆 演變警民爭執

比賽結束後，網上流傳球迷與警察爆發衝突，有人被打，觸發多人怒罵警方「丟人現眼」，要求執法人員道歉。部分球迷上前與手持盾牌警員口角，其中一名警員回身離開時，其背部衣服明顯印有「特警」兩字。在場內，眼見雙方球員互毆，兩隊球迷也在看台等地發生衝突。警方撤離現場時，期間有球迷攔住警車，要求對方道歉。

現場有球迷事後發文稱，廣州隊守門員的行為過分，多次故意摔倒拖延時間，又挑釁大連隊的隊員和球迷，才導致在比賽結束時兩隊爆衝突。有大連隊球迷留在場外準備與廣州隊球員理論，但期間一名男球迷被廣州隊球迷打傷，致滿面血漬。另有大批特警、警察和保安等到場，並與大連隊球迷發生爭執，多名年約14歲的少年被對方用盾牌推撞和鎖喉等，衝突愈來愈激烈。