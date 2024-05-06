桃園頻停電 兩日9400戶受影響

【本報綜合報道】近日台灣多地縣市傳出停電，其中以桃園市為重災區，半個月內發生最少17宗停電事故。上周六晚上，桃園市大園區、中壢區2,779戶停電；昨日早上桃園市龜山區及新北市林口區另有6,627戶停電，總計9,406戶受影響。台電表示，停電原因分別是電纜故障及地下電纜故障，緊急派員修復後，已經全數復電。

台電：電纜故障 住在桃園市龜山區文化二路一段的網民指出，附近因停電的關係，各住家大樓的柴油發電機都在運轉，空氣中瀰漫一股柴油味。有網友在社交網發文詢問「有人住林口也停電嗎？」由於這兩天許多地區都有停電狀況，他怒罵「台電是在搞甚麼？」

台電表示，上周六晚上的停電原因是電纜故障，昨日凌晨12時23分復電639戶、12時54分全線恢復供電；龜山區及林口區周日上午6時因地下電纜故障，影響新北市林口區忠孝路、公園路、湖南里、民治路、民富街及桃園市龜山區龜山一路、復興街、苦苓林、公西里、大湖路、大崗里一帶停電，台電獲報後立即派員搶修，兩分鐘內、即上午6時7分復電3,531戶，其後上午7時30分全數復電。