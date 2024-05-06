電玩男獻巨款後分手輕生 飽受網暴疑似女友道歉

事件爆出後，譚竹近兩日頻繁更新貼文，多是表達對「肥貓」的懷念和自己的自責與罪惡感。上周六，她在社交網發布一張診斷報告，半個月內3次到醫院精神科求醫，每晚失眠只有靠藥物和酒精才能夠入睡，醫生診斷為中度抑鬱。原來譚竹事前發布一份聲明，在「肥貓」去世後感到非常自責，把自己關在房間內，最後靠家人勸說下出門散心才漸漸好轉。她事後願向「肥貓」的父母退還近13.7萬元（約15萬港元），包括男方支持她開店的費用及臨終前的轉帳，希望對方父母到警局簽署和解書。

不排除向男方姊姊提告 惟「肥貓」的親姊在直播中數次哽咽，怒斥女方根本不愛弟弟，表示他為了接單賺錢註冊36個遊戲帳號，陪其他玩家玩一局遊戲只賺20元（約22港元），準備聯絡律師為他討回公道。譚竹表示，近日受到男方家人和朋友的辱罵和騷擾，網絡更充斥謾罵的言論，強調「肥貓」姊姊的行為已經造成輿論壓力，後續若此事繼續發酵，將會循法律途徑保護權益。針對上述道歉短片，有網民質疑是AI人工智能合成的，並非是譚竹本人，片中女子鞠躬期間更有美顏失效的情況，懷疑是有網民為「蹭熱度」所致。本報綜合報道

內地遊戲圈知名代練（幫其他玩家打機的職業）「肥貓」平日節衣縮食，為網戀女友譚竹豪花51萬元（人民幣‧下同，約56萬港元），最終換來分手下場，隨後在重慶長江大橋投江自殺身亡。他的網戀女友曾經發文否認欺騙男方的感情和金錢，直言無法接受對方出事的事實，更受到網絡暴力，精神狀態出現嚴重問題。近日有自稱是譚竹的女子拍片以90°鞠躬道歉，後悔沒有好好珍惜「肥貓」，辜負對方的真心感到對不起。