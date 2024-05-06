台駐南非官員屢性騷擾下屬 遭彈劾

呂志堅

【本報綜合報道】台灣監察院上周六表示，通過駐南非代表處前副參事呂志堅多次性騷擾女下屬彈劾案。呂男利用公務上的權勢及機會，多次對同部門的一名女下屬做出有性意味的言行，造成敵意性、冒犯性的工作環境，其性騷擾行為亦侵犯了女方的人格尊嚴，並且嚴重影響外交人員的聲譽及形象，情節重大，監察院通過彈劾。

多次強抱喚「老婆」 監察院調查報告指出，呂男2022年至2023年5月多次對該駐處的女下屬性騷擾，除了多次強抱外，還對外人聲稱女方是「my wife（我的老婆）」。監察院日前核實其性騷擾行為，認為男方違反公務員服務法情節重大，依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

監委葉宜津、王美玉調查發現，呂男曾經在健身房抱住女下屬，又在按摩店與對方共處一室，脫掉衣物至僅穿內褲接受按摩，又建議女方脫衣接受按摩。

彈劾案文顯示，呂男的上述行為均令女方感到不舒服、緊張害怕，最終選擇隱忍不發。惟男方行為愈趨惡劣，令她忍無可忍，最終去年6月15日向該駐處提出申訴。監委調查時，呂男承認行為失當，辯稱擁抱是基於禮貌和開玩笑。惟監委認為他的行為出現重大過失，遂通過彈劾。