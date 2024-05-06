河南大學禮堂受損 國務院掛牌督辦

【本報綜合報道】具有百年歷史的河南大學明倫校區大禮堂上周四發生大火，造成全國重點文物保護單位的部分屋頂坍塌損毀，引起各界關注。國務院安委會昨日宣布對該事故掛牌督辦，將派督辦組到當地指導河南省調查組工作，盡快查明事故原因，並嚴肅追責問責。事故發生後，全國多地近日緊急啟動文物安全隱患排查整治，包括岳陽樓、岳陽文廟等歷史建築。

多地排查文物安全隱患 河南商丘文廣旅局上周五發布消息，表示為了吸取此次火災事故教訓，強化文物安全工作，該部門派員對全市文物及文保單位進行安全隱患檢查督導，包括博物館、歸德府城牆、歸德府文廟、穆氏四合院等實地查看，重點檢查文物建築保育現況、文物建築內及周邊環境狀況、消防器材配置、消防演練及當值的情況。該部門亦召開全市文物安全隱患排查整治工作會議，要求開展隱患大排查大整治，重點對市級以上文保單位、博物館和文物庫房、文物工地等進行安全隱患排查整治。

福建廈門市消防上周五亦進行轄區內文物安全專案檢查，重點檢視大嶝、鳳翔、民安、香山等鎮街的文物建築使用情況、文物保護和管理情況、疏散通道和安全出口是否暢通、消防器材保養紀錄、文物安全責任公示牌設立情況等。

山東省文化旅遊廳副廳長劉少華上周六到萬字會舊址濟南母院修繕工程現場，進行文物保護工程督導檢驗。

河南大學黨委書記盧克平以往曾經表示，大學文物建築多為磚木結構，大多面臨老化、腐蝕、潮濕等嚴重問題，有些問題至今沒有根本解決措施，處於治標不治本的狀態，文物建築正在形成不可逆的損毀。