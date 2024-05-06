廣東雨勢減 地質災害仍需防範

日前中山洪澇 迄今轉移462人 內地五一假期期間，廣東多地連日迎來強降雨。中央氣象台昨天預測，廣東中北部部分地區今、明兩天會有大雨，省內東北部局地或有暴雨，其餘地區稍有好轉。因應廣東中山多地日前發生暴雨洪澇災害，中山消防部門截至前晚8時為止，一共出動249人，成功營救轉移462名群眾。

東北部今明續暴雨 中央氣象台預期，吉林東部、遼寧東部和南部、貴州南部、廣西中北部、湖南南部、廣東中北部、江西南部、雲南東部、西藏東南部等地部分地區由即日起至明天會有大雨，其中貴州西南部、廣西西北部及廣東東北部等地局地有暴雨。上述部分地區伴有短時強降雨，每小時最大降雨量可達20至40毫米，局地可能超過50毫米，甚至伴隨雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

面對天氣終於轉好，一名廣州市民昨天受訪時坦言，他已在市內生活數十年，還未見過當地在此段時間下這麼大、這麼久的雨，需趁強降雨暫歇時間，清洗堆積衣服及被單再曬一曬。另一名家長則稱要趁雨暫緩，「趕緊帶着孩子出來轉轉」。

然而，氣象專家提醒，縱使廣東強降雨暫時稍歇，地質災害卻具有滯後性，經歷長時間雨水浸泡，道路沿線山體發生沙石滾落甚至地質災害可能性明顯增大，民眾途經山區道路需提高警惕，注意交通安全，相關部門也要繼續保持高度警惕意識，做好地質災害各項防範工作。

由上周六早上8時直至昨晨8時為止，由於冷暖空氣在廣東製造兩條強降雨帶，導致省內多地遭遇強降雨。氣象水文監測，全省在上述時段平均雨量達到49.3毫米，10個鎮街錄得超過250毫米特大暴雨，另有151個鎮街錄得100至250毫米大暴雨，其中以中山坦洲鎮情況最為嚴峻，錄得全省最大累計降雨量達400.1毫米。

出走4鱷魚全數尋回 針對上述情況，中山消防部門一度出動14個隊站，同時派出42輛搶險救災消防車及19艘舟艇，營救轉移數百名群眾。另外，市內神灣鎮及三鄉鎮前天發生「水浸街」災情，其中位於神灣鎮宥南村十二環大翰農場鱷魚場養殖池更被高水位沖塌部分圍牆，導致4條鱷魚逃出。中山神灣鎮農業部門日前證實，上述4條鱷魚已全數回到池內。本報綜合報道