美促中俄承諾不讓AI控制核武

【本報綜合報道】人工智能（AI）在軍事應用方面的發展日趨成熟，但同時引起外界爭論AI自主操控武器開火的道德問題。美國國務院一名負責軍備控制的高級官員上周四呼籲中國及俄羅斯，採取美國及其他國家的做法，公開宣布永遠不讓AI就使用核武方面作出決策，堅持繼續由人類決定。

美國國務院軍備控制、威懾及穩定局首席副助卿迪安（Paul Dean）當天出席網上簡報會時表示，美國已經作出「清楚及有力」的承諾，核武的全面控制由人類掌握，又稱法國及英國也作出相同的做法，「我們歡迎中國及俄羅斯作出相似的聲明」。他解釋，美國認為這是一種極重要的負責任行為規範，也認為這在「五常」（意指聯合國安全理事會常任理事國中國、英國、美國、法國、俄羅斯）的框架下將非常受歡迎。