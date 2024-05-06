AI操控 美首批無人戰機2028年投用

X62 VISTA戰機（下）與F16戰機（上）在空中纏鬥。

【本報綜合報道】美國正在研發人工智能（AI）操控戰機的技術，計劃組建由過千架無人戰機組成的機隊，首批無人戰機預定2028年投入使用。美國空軍部長肯德爾上周四親自乘坐無人戰機，體驗後表明信任AI能夠在戰爭中決策發射武器。

空軍部長試坐 體驗纏鬥 肯德爾在加州愛德華空軍基地登上一架名為X62 VISTA的雙座位F16戰機，在AI操控下以時速約885公里飛行一小時，期間與另一架有人駕駛的F16戰機在空中纏鬥。兩架戰機幾乎並駕齊驅，在不足305米距離下不斷旋轉和纏繞，試圖迫使對手暴露弱點。肯德爾步出戰機後強調，不擁有AI戰機才是安全風險，表明戰機將來使用武器時，AI必定受人類監督。在整個飛行期間，肯德爾坐在原本用於操控戰機的前座位，後座位是安全飛行員，二人都沒有介入AI操控戰機。

X62 VISTA戰機去年9月首次進行AI操控的纏鬥飛行，至今只進行超過20次同類任務，但AI從每次纏鬥的學習速度非常快，部分AI版本如今能夠在纏鬥中擊敗人類機師。美國傳媒指出，美國軍方目前採用由人類駕駛機隊的成本高昂，若與中國爆發衝突，面對規模即將超越美國及正在組建無人飛行武器機隊的中國空軍，美國空軍將不堪一擊，因此促使美方轉用AI戰機。