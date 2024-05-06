歐盟高層：中國已成超級大國

博雷利

【本報綜合報道】歐盟外交和安全政策高級代表博雷利上周五在英國一場學術討論會表示，中國已經崛起成為超級大國，形容美國已經失去全球霸主的地位。

美失霸主地位 博雷利在英國牛津大學的學術討論會指出，中國不論在商品生產方面，或軍事和技術方面，皆正在成長為美國及歐盟的競爭對手。他強調，冷戰後歐洲所習慣的國際體系已經不復存在，美國亦失去霸權地位；1945年第二次世界大戰結束後的多邊秩序也「節節敗退」，中國正在崛起成為超級大國。

談到歐洲應否與中國合作的問題時，博雷利承認不可以只與擁有相同價值觀的國家合作，揶揄「否則我中午就完成工作」。他指出，自己與很多人的價值觀不同，甚至利益互相矛盾，但仍然尋求合作方式，坦言歐洲與價值觀或利益不同的中國合作是有必要。

博雷利又稱，世界如今變得更分裂，規則也不再獲得尊重及遵守；世界也愈來愈對立，多邊主義不再成為主流思想。他形容印度、巴西、沙特阿拉伯、南非、土耳其正在國際社會冒起成為中級大國，它們希望提升國際地位，同時為自身發展爭取更大利益。