夥菲演習 美新兩棲攻擊車水上射擊

【本報綜合報道】美國正在菲律賓參與代號「肩並肩」的聯合軍事演習，繼首次在當地部署陸軍中程能力導彈系統後，海軍陸戰隊兩棲戰鬥車上周六參與實彈水上射擊演習。這是美國軍方新一代兩棲攻擊車在初次部署行動期間，首次在海外展開運用。

在菲律賓奧伊斯特灣參與演習的美國兩棲戰鬥車，隸屬於第15海軍陸戰隊遠征隊。它們從兩棲船塢登陸艦哈珀斯‧費里號駛出落水後，組成突擊編隊並利用遙控武器系統，使用40毫米榴彈發射器向岸上目標開火。第15海軍陸戰隊遠征隊指出，兩棲戰鬥車提供獨一無二的能力，提升指揮及控制能力，同時配備一個穩定的武器系統；又形容今次訓練取得成功，作為海軍陸戰隊在預期環境成功運用它的概念驗證。