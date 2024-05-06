解放軍4艦 現菲律賓西南戰略要道

由菲律賓網民上周五在社交網發布的照片，涉事中國軍艦分別是055型驅逐艦大連號、052D型驅逐艦合肥號、054A型護衞艦郴州號、903型綜合補給艦微山湖號。雖然拍攝者表示在坐船途中遇上中國軍艦，但菲律賓傳媒周日形容，這批中國軍艦與菲律賓沿岸很接近，足以讓岸上居民識別它們的舷號，並清楚地拍攝照片及影片。

依「無害通過」原則航行

錫布圖水道分隔菲律賓蘇祿群島及婆羅洲，連接北面的南海及東面的菲律賓海。菲律賓海軍發言人指出，只要中國軍艦沒有停下來，根據「無害通過」航行並不違法。根據《聯合國海洋法公約》，所有國家船舶享有「無害通過」領海的權利，但必須是不損害沿海國的和平、秩序或安全，也不得使用武力及展開涉及武器的演習。