同校11對雙胞胎同時畢業

【本報綜合報道】美國賓夕凡尼亞州一所高中將在本月24日舉行畢業典禮，今年同時迎來11對雙胞胎畢業，佔全校今屆逾400名畢業生的5%，比例之高令人訝異。這些自小形影不離的兄弟姊妹，將再次攜手經歷人生里程碑。

年歲日增 雙方道路各異 吉安娜（Gianna DiPerna）和她的雙胞胎姊妹加布里埃拉（Gabriella DiPerna）是今年諾文高中畢業生，她們計劃進入同一所大學並表示，非常感激能夠在整個求學過程中擁有這種雙胞胎紐帶。

另一對雙胞胎畢業生安娜（Anna Beresnyak）和貝拉（Bella Beresnyak）亦都表示，雙胞胎就像擁有一個天生最好的朋友一樣，而隨着彼此年齡增長，雙方的性格和畢業後要走的道路有很大不同，這點很有趣。

諾文高中校長喬比（Michael Choby）指，今年是他擔任該校校長9年來，最多雙胞胎同時畢業的一屆，讚揚他們為整個學校做出了貢獻。

他笑言，有兩對雙胞胎特別難以區分，這對教師和管理人員來說偶爾是一個挑戰。