在英華人頻遇敲詐勒索 使館籲防範

【本報綜合報道】中國駐英國大使館微信公號上周六發文，表示一段時間以來，在英中國公民遭遇敲詐勒索、綁架、財物盜搶、網絡詐騙、交通事故等案件呈明顯上升趨勢，提醒在英和計劃來英中國公民注意加強安全風險防範，確保人身財產安全。

盜搶網騙交通事故飆升

貼文提醒在英中國公民，前往人流量較大的商業街區、知名景點等區域應該提高警惕，盡量不攜帶貴重物品和大額現金，慎防財物遺失或遭盜搶，重要證件提前留存複印本和電子版備用。文中提到，不法分子常冒充公檢法機關、駐外使領館、電訊公司、速遞公司、英國醫院工作人員等詐騙，呼籲不要輕信不明來電、短訊、連結，不向陌生人提供個人資料，不貿然轉帳匯款。