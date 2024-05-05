保守黨地方選舉重創 辛偉誠感失望

丟近半議席 工黨控制48地成大敵 英國上周四舉行地方選舉，結果陸續出爐。執政保守黨失去近半地方議會議席，總席位數不及工黨之餘，僅與自由民主黨旗鼓相當，創下近年最差成績，難怪首相辛偉誠大感失望。大贏家工黨黨魁施紀賢形容該黨取得歷史性勝利，與自由民主黨一同呼籲提前舉行大選。

是次地方選舉被視為大選前哨戰，將決定107個地方議會約2,600個地方議席，以及市長誰屬。截至香港時間昨晚8時30分，當地仍未公布全部結果，保守黨暫時手握505席，較上次選舉大減464席，僅控制6個地方議會。相反，工黨取得1,081席，增加181席，同時控制48個地方議會。自由民主黨則贏出510席，增加101席，控制12個地方議會，總議席數目甚至較保守黨更多。

工黨籲提前舉行大選 在黑池南部國會下議院補選，工黨代表韋布（Chris Webb）取得過萬票當選。談及多達兩成六保守黨支持者轉投工黨候選人時，施紀賢形容有關行為傳達一個直接訊息。他稱國家現時瀰漫一種要求變革情緒，呼籲辛偉誠盡快舉行大選。

至於市長選舉中，倫敦市長選舉結果仍未出爐，現任工黨代表簡世德尋求連任，遭到保守黨代表霍爾（Susan Hall）等人夾擊。英媒估計，由於當地部分保守黨選民倒戈，簡世德根本難尋對手。資料顯示，53歲的簡世德由2016年起出任倫敦市長。

面對保守黨選情遇挫，加上工黨來勢洶洶，辛偉誠承認地方選舉結果的確令人失望，不過有信心大選結果能夠顯示，該黨仍然獲選民支持，理由是一眾黨員正為國家建設一個更光明未來。他早前曾暗示，當地上半年不會舉行大選，不排除下半年會舉行，未有提及具體日期。本報綜合報道

辛偉誠 施紀賢 韋布