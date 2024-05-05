艾森豪威爾號結束訪希臘與法航母會師

【本報綜合報道】美國海軍航空母艦艾森豪威爾號上月26日取道埃及蘇彝士運河，由紅海返回地中海後訪問希臘克里特蘇達灣，是自去年10月從本土基地啟航展開部署以來首次停靠休整補給。它上周四結束訪問與法國海軍航空母艦戴高樂號會師。

戴高樂號參與北約軍演

艾森豪威爾號航空母艦打擊群由核心艦艇艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號，以及神盾驅逐艦格雷夫利號與梅森號組成，它們過去半年在紅海地區巡航，應對也門叛軍青年運動攻擊商船的行為。艾森豪威爾號與格雷夫利號上月28日停靠蘇達灣，菲律賓海號與梅森號留守紅海戒備，但美國海軍沒有交代訪希軍艦之後的動向。