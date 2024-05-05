烏盼獲MQ9無人機抗俄 美憂遭擊落

【本報綜合報道】美國繼續向烏克蘭提供軍事裝備與俄羅斯戰鬥之際，美國傳媒上周五引述知情人士報道，烏克蘭最近對從美國獲得MQ9無人機的興趣增加，把它在其「願望清單」的位置上調至首位，希望用於今年夏季作戰行動，協助識別目標。

報道指出，俄羅斯前年全面入侵烏克蘭初期，烏克蘭已經把MQ9無人機列為其中一項優先獲得的軍事裝備，打算利用這款無人空中平台執行對地攻擊及監視任務；惟最近數個月降低有關要求，向美國表明引進它只參與空中偵察任務。不過，美國拜登政府目前對援助MQ9無人機猶豫不決，主要理由是擔心會被俄羅斯在戰場擊落。

已獲遠程陸軍戰術導彈 分析指出，隨着烏克蘭獲得遠程版的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，進一步擴大打擊遠離前線的俄羅斯目標；若美國又一次改變立場對援助MQ9無人機「開綠燈」，烏克蘭可以利用它作為陸軍戰術導彈系統的「眼睛」，實時傳回俄羅斯後方的目標情報，實現即時發現、即時打擊的效果，但要面對俄方防空火力的威脅。

與此同時，美國國防部上周五宣布，美國空軍為供應烏克蘭的精確制導炸彈聯合直接攻擊彈藥增程型，採購附加尋標器，使之具備直接打擊俄羅斯干擾全球定位系統的源頭之能力。烏克蘭從西方國家獲得全球定位系統制導彈藥，包括聯合直接攻擊彈藥增程型，但俄羅斯在戰場持續干擾全球定位系統，令制導彈藥效用大幅下降。