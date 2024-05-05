美大學生示威遭停課 也門招手

【本報綜合報道】美國多間大學因應以色列攻打加薩地帶，連日在校園發起聲援巴勒斯坦示威，部分大學以開除學籍處分呼籲學生停止抗議行動。英國傳媒上周五報道，由也門叛軍青年運動管理的薩那大學宣稱，願意為因參與示威而遭停學的美國學生提供入學機會。

撐巴抗爭遭處罰 薩那大學一名職員表示，校方認真歡迎因支持巴勒斯坦而被美國大學停學的學生，該校亦正在盡一切努力與巴勒斯坦人共同抵抗與以色列的戰事，讚揚美國學生的人道主義立場，表示他們可以繼續到也門學習。該校董事會隨後發聲明，譴責美國和歐洲多間大學壓制學者和學生的言論自由，同時強調將為有意就讀該校的美國學生提供一個電郵地址。

除了美國外，歐洲亦有多間大學參與聲援巴勒斯坦示威，法國巴黎政治學院學生委員會上周四宣布在校內舉行和平靜坐，同日有數十名親巴勒斯坦學生再次佔領教學大樓。巴黎警方上周五連夜到場驅散佔領教學大樓的學生，有目擊者稱，警方從大樓內帶走逾70人，但並無暴力迹象。