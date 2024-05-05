阿聯酋憂捲戰火設限 美調整中東軍力部署

自以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月全面開戰以來，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部多次與伊朗「抵抗軸心」武裝勢力交火，但區內不少國家擔心被捲入衝突。美國傳媒上周五報道，阿聯酋早前知會美國，表示不再允許駐紮境內的美方戰機及無人機，在沒有事前通報的情況下出擊空襲。

空襲前須知會阿聯酋 報道引述美國官員指出，阿聯酋今年2月向美國作出上述通知，針對美方駐守宰夫拉空軍基地的戰機及無人機，要求從上址出動兵力空襲也門及伊拉克前必須通知阿方。為免影響執行任務，美國國防部正在重新調動部署中東地區的部隊，把戰機、無人機及其他飛機轉移至卡塔爾烏代德空軍基地；卡塔爾及阿聯酋都是與伊朗被波斯灣相隔，卡塔爾目前未有對美國從烏代德空軍基地展開軍事行動施加任何限制。

報道指出，事件反映美國與部分容許美方駐軍的波斯灣國家，雙方關係因加薩地帶戰爭而日益緊張。隨着地區局勢升溫，阿聯酋愈來愈擔心假如被視為公開協助美國軍事行動，有可能成為伊朗武裝勢力的襲擊對象。一名阿聯酋官員表示，針對美國軍方的限制是出於自我保護之考慮，同時回應前年遭伊拉克及也門武裝組織攻擊後，美國遲遲未有出手保衞阿聯酋，因此對美方在宰夫拉空軍基地的行動實施限制。

美國軍事官員透露，自從阿聯酋實施上述限制後，美方沒有要求阿方批准從宰夫拉空軍基地出擊空襲。美國最近數天也與卡塔爾作出安排，向烏代德空軍基地調派更多戰機、偵察機、武裝無人機。與此同時，美國考慮從位於阿拉伯半島對岸、非洲大陸東部戰略要地吉布提，向一海之隔的也門，甚至距離更遠的伊拉克發動空襲。

調派戰機赴其他基地 美國在中東地區設有多個軍事基地，除了上述宰夫拉空軍基地、烏代德空軍基地外，還有沙特阿拉伯蘇爾坦親王空軍基地、約旦穆沃法克‧薩勒迪空軍基地。美國中央司令部上月25日在社交網公布，兩天前一批美國空軍F16戰機抵達該司令部責任區一處不公開地點，其後被證實是蘇爾坦親王空軍基地。伊朗上月13日大規模空襲以色列時，美國從穆沃法克‧薩勒迪空軍基地出動F15E戰鬥轟炸機擊落空中目標。

值得留意的是，美國海軍航空母艦艾森豪威爾號已離開紅海並返回地中海，意味美方無法使用艦載戰機在中東地區執行空襲，只能夠依賴在區內部署的陸基戰機。另一選項是動用神盾艦及攻擊核潛艇，發射戰斧陸攻巡航導彈轟炸地面目標；惟此舉相比戰機空襲，在性質上屬於重大升級，美方不會貿然使用。本報綜合報道