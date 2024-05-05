平售鎮痛藥 女子拒認非法經營

【本報綜合報道】安徽省蚌埠市一名女子因向病友轉售受管制鎮痛精神藥物，近日遭檢察院以涉嫌非法經營罪起訴。內地傳媒上周四報道，被告認為自己轉賣藥物本意非為獲利，拒絕認罪。有曾經向被告買藥的病友坦言，自己當時缺錢以正價買藥，幸得對方提供便宜藥物，得知恩人被起訴後心情複雜。

32歲被告小夏（化名）早前任職醫院護士，2014年確診患上強直性脊椎炎，因無法根治需要長期服用鎮痛藥物地佐辛。她憑渠道從藥廠和個人直接買藥，價格低於內地市場售價。小夏2020年加入病友聊天群組後，決定向多名飽受痛楚困擾的病友轉售部分藥物，她強調有審核對方病歷，行為是出於同情和對痛楚感同身受，未想過賺錢。

涉獲利4.4萬元 蚌埠市公安局龍子湖分局去年2月決定以涉嫌販賣毒品立案調查小夏，其後改為涉嫌非法經營罪名移送檢方。小夏上周二收到龍子湖區人民檢察院起訴書，指控她向多人出售價值超過18萬元（人民幣‧下同，約19.8萬港元）地佐辛，獲利超過4萬元（約4.4萬港元），其中多名曾經向小夏買藥的病友已經認罪認罰。