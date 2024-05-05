內地人口湧中西部 合肥增長居首
【本報綜合報道】內地目前有26個本地生產總值（GDP）達萬億人民幣的城市，稱為「萬億城市」。內地傳媒周四報道，各萬億城市近期各自公布最新人口數據，其中24個城市常住人口錄得增長，安徽省合肥市的常住人口增長量達21.9萬位居榜首。報道指出，內地人口開始湧向中西部地區，中部地區常住人口增長最顯著。
合肥研發人員比例 全國平均2倍
數據顯示，合肥市過去3年淨增長常住人口持續攀升，依次分別為9.5萬、16.9萬、21.9萬人，去年末常住人口總量達985.3萬人，規模在長三角僅次於上海市、江蘇省蘇州市和浙江省杭州市。合肥市擁有大學本科或以上學歷，每10萬人口中有2.7萬人以上，是全國平均的1.8倍；每萬就業人員中逾180人屬研發人員，是全國平均的兩倍。
分析認為，合肥市2005年實施「工業立市」，形成以資領投、龍頭企業帶動產業發展為特點的「合肥模式」，打造一批新興產業，加上多重區域發展戰略疊加，在長三角一體化戰略推進下，合肥市充分共享長三角產業轉移和資源外溢紅利，以及其作為強省會，吸引人口遷往當地。
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