多地飛拉薩航班 因大風被迫返航
【本報綜合報道】今年五一假期，內地不少城市受天氣影響，出現航班無法降落情況。內地多名網民上周三表示，當天從四川成都等地前往西藏拉薩航班，因受大風影響而無法降落而被迫返航。
成都旅客裘女士（化名）本來購買上周三下午從成都飛往拉薩的祥鵬航空8L9675航班，當飛行兩個半小時到達拉薩上空後，遇到大風天氣無法正常降落，客機在上空盤旋近半小時後，最終飛回成都。她其後嘗試改簽同晚另一飛往拉薩航班，但不成功，獲航空公司退票及安排入住機場附近酒店。直至上周四，她重新購買當天早上8時許飛往拉薩機票，同日早上10時許終於抵達目的地。
從網民上載拉薩貢嘎機場航班動態截圖顯示，上周三傍晚6時後從雲南昆明、陝西西安、北京、青海西寧等地前往拉薩的航班，均已經取消飛行計劃。上周四上午，拉薩貢嘎機場工作人員表示，前一天早上航班仍然正常降落，但同日下午4時半後風太大，「一架飛機都沒（降）落下來」，假如最近打算前往拉薩，最好買早上啟程機票。
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