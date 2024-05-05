多地飛拉薩航班 因大風被迫返航

成都旅客裘女士（化名）本來購買上周三下午從成都飛往拉薩的祥鵬航空8L9675航班，當飛行兩個半小時到達拉薩上空後，遇到大風天氣無法正常降落，客機在上空盤旋近半小時後，最終飛回成都。她其後嘗試改簽同晚另一飛往拉薩航班，但不成功，獲航空公司退票及安排入住機場附近酒店。直至上周四，她重新購買當天早上8時許飛往拉薩機票，同日早上10時許終於抵達目的地。