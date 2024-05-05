全國鐵路料昨發送1735萬人次

五一返程高峰 增1149列車

截至昨天早上的鐵路12306數據，當天北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、西安、南京、鄭州等熱點旅遊城市，以及北京至上海、西安至成都、廣州至南寧、北京至呼和浩特、北京至瀋陽、長沙至武漢等熱門區間客流相對集中。