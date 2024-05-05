網戀花56萬後分手 電玩男投江身亡

網友點外賣祭奠 店家被揭送空盒 為了討好女友，湖南省一名男子過去兩年省吃儉用，甘為對方貢獻51萬元（人民幣‧下同，約56萬港元），卻換來分手下場，直至上月11日在重慶長江大橋投江自殺身亡，獲網民事後透過點外賣、飲料或送花等方式送上祭品。內媒昨天報道，部分外賣不是空盒就是清水，多間餐飲企業紛紛道歉。

21歲男死者網名「胖貓」，生前從事遊戲代練（幫助其他玩家打機）工作，早年在網上巧遇年紀較自己年長的重慶女子譚竹，雙方約兩年前開始網戀，一共見過兩次面。胖貓姊姊提到，弟弟陷入網戀時已在對方身上花費10萬元（約11萬港元），約半年前獲女方以不想異地戀為由叫來重慶居住。

半年前赴女方城市居住 當抵達重慶後，胖貓以為雙方立即可以同居，卻被女方拒絕，只好租屋，期間不斷接代練單，幾乎不分晝夜均在工作，每餐只點大約10元（約11港元）外賣。與網友談及背後原因時，他稱：「我要抓緊攢錢，花銷比較大，我女朋友還準備開店。」

在工作期間，胖貓累到一度吐血，卻不敢前往醫院求醫，理由是快將過年，女友又要花一大筆錢，只能夠節省自己開支。當得悉女方新開花店出現虧損，他仍不惜付出所有。根據胖貓姊姊所說，弟弟過去兩年花在女方金額達到51萬元。

然而，胖貓與譚竹感情經常出現問題，雙方多次經歷分手及復合。面對女友早前再次提出分手，他嘗試挽回，直至上月10日決定放棄，還特意向對方轉帳一筆約6.7萬（約7.33萬港元）金錢，備註更寫明「自願贈予」。踏入翌日凌晨，他向女方表明「我們已經結束了」，之後在重慶長江大橋結束生命，其遺體直至同月23日獲打撈上岸。

由本月起，死者家屬公開胖貓與譚竹之間聊天紀錄，吸引大量網民發起悼念活動。除了送花，網民點完外賣或飲料後，紛紛要求送到重慶長江大橋，藉此當成祭品，好讓胖貓泉下不用節衣縮食。惟部分網民到場後發現，部分外賣只有空盒，即使飲料亦只是清水。

面對網上批評聲音不絕，餐飲企業茶百道、蜜雪冰城、華萊士、朱小小螺螄粉及牛約堡前天紛紛發布聲明，公開調查處理結果，同時向消費者致歉。其中茶百道要求涉事門店開除相關員工之餘，亦承諾會以胖貓之名，向四川省青少年發展基金會「茶百道愛心基金」追加捐款100萬元（約110萬港元），用於關愛青少年類公益項目。本報綜合報道