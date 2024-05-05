台灣爭取鳳梨杧果出口至美國

【本報綜合報道】台灣與美國新一輪貿易談判上周五落幕，台灣行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台灣爭取鳳梨、杧果、肉鬆與香腸出口到美國，由於鳳梨和杧果遭遇中國大陸經濟脅迫，所以希望美國加速核准。雖然美方未能夠承諾何時批准，但他相信對方收到清楚訊息。

對於台灣爭取加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的進展，鄧振中稱有些私下討論，但沒有納入議程中，未討論到加入方成立工作小組問題。美方日前公布對外貿易障礙評估報告，關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示等做法，是不正確地暗示美豬產品存在食安疑慮，外界擔心美方會以放寬瘦肉精標準作為台灣水果出口的交換條件。鄧振中指美國如想說服台灣標準過於嚴格，必須提出不損害健康的科學證據，鑑於台灣正在政權交接階段，他認為此議題敏感，應避免討論。