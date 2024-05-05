日軍731部隊 再現新罪證

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第731部隊罪證陳列館，近日首次面向社會公開新近研究發現的檔案資料《731部隊本部身上申告書》，是日本當年戰敗後少數未跟隨部隊撤離的侵華日軍731成員留下的個人訊息登記表，成為該部隊的新罪證。

哈爾濱展館公開重要登記表 《731部隊本部身上申告書》的檔案原存於日本國立公文書館，去年轉交至侵華日軍第731部隊罪證陳列館，由研究人員整理、解讀和研究。傳統研究認為，1945年8月15日日本戰敗後，731部隊整建制撤離回到日本，但此次公開的69頁檔案顯示，大部隊撤離時有52人沒有跟隨一起返日。研究員指出，這些人當時可能在外地出差等，沒在哈爾濱本部，來不及跟本部一起撤離，其中14人被拘捕羈押到前蘇聯境內，38人隱藏身份混迹在中國各地，二戰結束後才以個人為單位返日，填寫了個人情況登記表。

檔案完整記錄這些人的姓名、兵種、入隊時間、戰爭結束前所屬部隊、戰爭結束時的履歷等資料，還原他們從進入731部隊開始的參與系列犯罪活動和在不同部隊間流轉經過，研究員從中發現作為日本侵華細菌戰大本營的731部隊，和作為化學戰大本營的齊齊哈爾516部隊之間人員調轉流動線索，認為是新發現。

檔案資料再次證明以偽滿國立哈爾濱醫科大學為代表的日偽時期東北地區醫科大學，是731部隊醫學犯罪的延伸機構，並首次披露731部隊還設有專門情報員職位。