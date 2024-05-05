河南大學大禮堂火劫 拘負責人

修繕工程公司 去年違規受罰

大禮堂被火燒過之處呈現焦黑狀，校方工作人員表示，大禮堂施工接近4個月，起火原因疑與施工隊人員在禮堂內部休息有關，「火是從內部燒起來的，等外部看到明火時，火勢已經很大了」。事發翌日，多名保安在校門處值守，勸阻遊客或其他車輛入內，有學生試圖駕駛電動單車回校也被阻止。大學校門外牆貼有一份由該校保衞處發出的通知，稱因特殊情況校區暫不對外開放。有被阻入校的學生表示，假期期間學校沒有課程安排，部分學生已經離校返鄉或外出，所以火災目前對學生課程學習影響較小。