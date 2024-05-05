河南大學大禮堂火劫 拘負責人
【本報綜合報道】具有百年歷史的河南大學明倫校區大禮堂上周四晚上發生火災，房頂基本崩塌。事發於施工期間，雖未造成人命傷亡，但該建築曾經被列為第六批全國重點文物保護單位，涉事大禮堂亦包括其中，引來關注。河南省消防安全委員會辦公室上周五回應稱，相關責任人被警方控制，多部門成立聯合調查組開展提級調查，盡快查明原因，依法追責問責。
修繕工程公司 去年違規受罰
大禮堂被火燒過之處呈現焦黑狀，校方工作人員表示，大禮堂施工接近4個月，起火原因疑與施工隊人員在禮堂內部休息有關，「火是從內部燒起來的，等外部看到明火時，火勢已經很大了」。事發翌日，多名保安在校門處值守，勸阻遊客或其他車輛入內，有學生試圖駕駛電動單車回校也被阻止。大學校門外牆貼有一份由該校保衞處發出的通知，稱因特殊情況校區暫不對外開放。有被阻入校的學生表示，假期期間學校沒有課程安排，部分學生已經離校返鄉或外出，所以火災目前對學生課程學習影響較小。
修繕該大禮堂的公司為北京同興古建築工程有限責任公司，所涉合約金額435.6萬元人民幣（約476萬港元），施工期限180天，必須上月7日前全部完成，但不知為何至今尚未完工。內地傳媒上周五報道，涉事公司先後中標全國多地文物保護單位修繕工程，包括故宮博物院相關文物建築保護修繕工程等，去年3月被北京市東城區消防救援支隊以「在建設工程內設置宿舍，未進行內部防火檢查」為由作出行政處罰。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：