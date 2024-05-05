冷藏車橫亘路中減傷亡 司機獲獎金

【本報綜合報道】廣東梅龍高速公路茶陽路段上周三發生塌陷後，有冷藏貨車橫停攔住後方來車，讓許多人逃過一劫。中國職工發展基金會昨日表示，為了獎勵救人貨車司機王向楠的善舉，該基金會聯合一汽解放汽車有限公司共同向他頒發正能量獎金一萬元人民幣（約1.1萬港元）。

待消防到場才讓路

王向楠來自河南濮陽，上周三凌晨和妻子駕駛一輛冷藏車從雲南昆明運葡萄去福建泉州，途經事發路段。他憶述當時導航的路線呈紅色，以為是塞車，之後看見有幾輛車逆行，有人說前面路斷，他便下車了解情況，看見塌方坑中堆有十多輛車，有些車起火，還傳來爆炸聲。他第一反應是趕緊攔住後面的來車，果斷把冷藏車轉向橫停在路中央，當時其車距離塌陷處約200米。在消防車抵達現場時，他挪車讓路，其後離開現場。