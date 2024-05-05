多省暴雨 公路鐵路景區排查隱患

中山養殖場圍牆沖塌 多條鱷魚出走 內地五一假期入尾聲，中央氣象台昨晨續發暴雨黃色預警及強對流天氣藍色預警，廣東大部即日至今午會有大到暴雨，省內西部在同一時段恐迎雷暴大風或冰雹。為防致命事故，國家防災減災救災委員會日前發布通知，部署各地基礎建設災害風險隱患排查處置工作。

根據暴雨黃色預警，中央氣象台昨天預計，廣東大部、廣西中東部、江西大部、湖南南部、福建西部和東南部、安徽南部、江蘇南部及浙江西部等地部分地區由即日下午起至今午2時會有大到暴雨，其中廣東北部、江西西部和南部等地部分地區會有雨量達到100至180毫米大暴雨。上述部分地區可能出現短時間強降雨，每小時最大降雨量或達到20至50毫米，局地或超過80毫米，亦可能出現雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

廣東西部恐現大風冰雹 同時，廣西中東部、廣東西部、江西南部等地部分地區在同一時間或現8至10級雷暴大風或冰雹天氣，其中廣西東部和東南部沿海、廣東西北部和西南部沿海等地局地料迎10級以上雷暴大風，最大風力可達11級。

除了中央氣象台，水利部日前亦預期，西南東部、華南、江南、江淮南部及湖北等地直至今天將有一次移動性強降雨過程，當中以大雨到暴雨為主，不排除發生大暴雨，珠江流域西江、北江、粵西沿海諸河及珠江三角洲，長江流域洞庭湖、鄱陽湖水系，福建閩江上游等河流受此影響會出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。經開會研判當前汛情形勢，水利部上周五維持廣東洪水防禦Ⅳ級應急響應。

仍有一條鱷魚未能尋回 另外，應急管理部昨公布有關部門已發布通知，要求針對持續大範圍降雨地區及北方多雨地區、高速公路、鐵路沿線、旅遊景區等關鍵領域，全面開展風險隱患排查處置。高速公路需注意沙土地基鬆動問題，排查是否出現塌陷沉降、積水積澇等隱患；鐵路沿線要重點排除山洪、泥石流、山泥傾瀉等災害風險；旅遊景區則需排除大型遊樂設施、山洪溝道、危岩崩塌等問題。

在廣東，中山部分地區街道昨天出現「水浸街」情況，多地發布紅色暴雨預警信號，全市啟動防汛防暴雨Ⅱ級應急響應。位於中山神灣鎮宥南村十二環大翰農場鱷魚場養殖池遭大水沖塌部分圍牆，多條鱷魚逃出。消防員接報後進入農場內處理，驅趕3條鱷魚回池，仍有一條在逃，但在農場範圍，現場狀況可控。

廣州昨午前啟動氣象災害暴雨Ⅳ級應急響應，越秀區及天河區暴雨黃色預警信號生效。珠海同日把防汛防暴雨應急響應第Ⅲ級升至第Ⅱ級，香洲區以及高新區暴雨預警信號升至紅色，斗門區暴雨紅色預警信號亦繼續生效。本報綜合報道