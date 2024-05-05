美卿倡台參加世衞大會 陸方不滿

布林肯

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯日前表示，美方強烈鼓勵世界衞生組織邀請台灣以觀察員身份，參加本月27日至下月1日在瑞士日內瓦舉行的世界衞生大會。中國大陸國台辦發言人陳斌華上周五批評，台灣民進黨當局為了謀「獨」，蓄意把衞生問題政治化，企圖借助外部勢力在世界衞生大會搞「台獨」活動，過去7年的事實已經證明，今次也將以失敗告終。

陳斌華表示，關於台灣參與世界衞生組織活動問題，陸方立場一貫明確，即必須按照一個中國原則來處理。他指出，台灣參與世界衞生大會本有正道可行，也行得通，但民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現一中原則的「九二共識」，導致台灣參與世界衞生大會的政治基礎不復存在，這個局面完全是民進黨當局造成。

陳斌華強調，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。他敦促美方立即停止借世界衞生大會炒作涉台問題，以實際行動恪守一中原則與中美三個聯合公報，而不是說一套、做一套，不斷縱容「台獨」分裂活動。

陳斌華