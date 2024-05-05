解放軍登陸艦大隊 實戰化演練

【本報綜合報道】台灣國防部昨日發布消息，截至當天上午6時前24小時內，發現中國大陸9架次軍機及5艘次軍艦持續在台灣海峽周邊活動。解放軍東部戰區表示，海軍某登陸艦大隊近日組織多艘艦艇，展開連續多天高強度實戰化訓練。台灣當局關注，隨着候任總統賴清德本月20日宣誓就職，中國大陸的軍事動作愈趨頻繁。

解放軍東部戰區發文指出，海軍某登陸艦大隊抵達訓練海區後接到戰鬥警報，登陸艦普陀山號官兵發現空中不明目標後進行實彈射擊，成功消除空中威脅。當艦艇抵達泛水線後，登陸部隊向岸灘發起衝擊。訓練期間，該編隊緊貼實戰要求緊盯任務、瞄準短板弱項，有效處置「機艙起火」、「人員落水」等特別情況，鍛煉指揮官的戰術思維與決策能力，提升官兵的職位操作技能。此外，這支海上編隊先後完成對海射擊、對空射擊、登陸輸送全過程等多個課目訓練，提升部隊整體作戰能力。

東部戰區「五一」練兵 解放軍東部戰區也公布五一假期的練兵備戰情況，不同型號的戰機及直升機出動。東部戰區表示，空軍某部官兵忙碌在各自戰位上，「戰鷹列陣，蓄勢待發」，確保做到召之即來、來之能戰、戰之必勝；第71集團軍江淮雄鷹部隊展開實戰化背景下的緊急拉動演練，官兵時刻保持箭在弦上的狀態，做到隨時能升空，隨時能作戰。

另一方面，中國大陸福建海警上周五在金門附近海域進行常態執法巡查，是一周內第二次，相關影片昨日曝光。福建海警用紅線標示最新巡查路線範圍，台灣傳媒指出它距離大金門、小金門只有3.8海里。中國大陸媒體發布的福建海警巡查畫面顯示，福建海警在金門水道南側執法巡查，連接大小金門的金門大橋亦清晰可見。