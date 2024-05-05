面向南海島嶼 美菲練火力打擊

【本報綜合報道】菲律賓正在境內與美國舉行代號「肩並肩」的年度聯合軍事演習，在南海主權爭議持續升溫的背景下，美菲兩軍上周四在面向南海的巴拉望島，出動多管火箭發射系統及火炮，實施地對海實彈火力打擊，模擬執行海岸防禦任務。

出動高機動火箭 根據美國軍方及菲律賓武裝部隊發出的新聞稿，美國海軍陸戰隊及菲律賓海軍陸戰隊實施地對海火力打擊演習。美方高機動火箭系統在呂宋島蘇碧灣裝載在MC130J特種作戰運輸機，運往巴拉望島聖維森特；當抵達上址後，高機動火箭系統與菲方火炮裝載在氣墊登陸艇，並轉移至美國兩棲船塢運輸艦薩默塞特號，前往南面的沿岸城鎮黎剎。高機動火箭系統與火炮在黎剎一處灘頭建立火力據點，並向目標開火。

美國軍方指出，上述演習屬於美方的高機動火箭系統快速滲透任務，訓練目標是提升美菲兩軍在複雜的瀕海及海岸防禦行動之雙邊互操作性，保護菲律賓的海上領域、領海、專屬經濟區海域利益。菲律賓軍方表示，演習主要目標是展示美菲同盟的實力、雙方捍衞領土的決心，以及重申對維護地區和平、安全、繁榮的持久承諾。

與此同時，美國陸軍上月8日在菲律賓北呂宋部署中程能力導彈系統後，同月30日在上址實施認證訓練，作為「肩並肩」聯合軍事演習一部分，可見士兵放置該系統的訓練用發射箱。今次是中程能力導彈系統首次在部署環境，完成相關認證訓練。