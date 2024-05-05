美新印太司令上任 延續制華方針

美國軍方應對中國挑戰的一體化作戰司令部印太司令部，新任司令帕帕羅（Samuel Paparo）海軍上將上周五正式就任。他當天在夏威夷州珍珠港出席就職儀式揚言，美國軍方必須做好準備，應對中國在印太地區集「非法、脅迫、侵略、欺騙」於一體的入侵性及擴張性主張，維護一個自由及開放的印太地區。

帕帕羅在美國國防部長奧斯汀、美國參謀長聯席會議主席布朗等人見證下，在珍珠港－希卡姆聯合基地從前任司令、同為海軍上將的阿奎利諾（John Aquilino）手中，接過印太司令部指揮權。

指中國侵略性擴張 他致詞時表示，中國力量提升及令人不安的行動，令全球面臨複雜的問題，美國軍方將與盟友保持合作，維護透明、合作、公平競爭、法治的國際秩序，對抗所有破壞和平的意圖。他引述菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納指出，中國在印太地區侵略性的擴張，已經不適合用「灰色地帶」戰術來形容。

帕帕羅強調，美方力爭就任何危機或衝突尋求和平解決方案，但同時警告外界不要有所誤會，「我們將準備好對抗威脅和平、安全、穩定、美國及盟友與夥伴福祉的任何對手」，形容印太司令部團隊準備好把當前戰略環境，打造為有利美國及盟友與夥伴。奧斯汀指出，中國是目前唯一有意圖及有能力主導印太地區的國家，關注中方持續在台灣海峽及南海等地，作出愈來愈具有脅迫性的行為。卸任的阿奎利諾形容，現時是他40年從軍生涯中最危險的時刻，但強調美國軍方已經準備好應對。

美澳日菲防長會談 與此同時，奧斯汀上周四分別在印太司令部總部，出席美國、日本、澳洲、菲律賓國防部長四方會議，以及美國、日本、澳洲國防部長三方會議。美國國防部上周五針對四方會議作出通報，表示奧斯汀與澳洲國防部長馬爾斯、日本防衞大臣木原稔、菲律賓國防部長特奧多羅，對東海及南海形勢表達嚴重關切，他們強烈反對在南海的海警船隻及海上民兵船隻之危險使用，重申維護航行及飛越自由的重要性；又呼籲中國遵守2016年南海仲裁案的具有法律約束力之最終裁決，與區內國家合作。

至於上述三方會議，美國國防部指奧斯汀、馬爾斯、木原稔強調台灣海峽和平及穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸議題。他們對北韓發展核武及導彈表達深切關切，強烈譴責朝方多次發射洲際彈道導彈在內的導彈，批評嚴重違反聯合國安全理事會決議案。

美日澳或實彈演習 會上也討論日本引入反擊能力、澳洲投資遠程打擊能力，確認美日澳三國將緊密合作。三人也提到構建一個網絡化防空系統的願景，宣布有意安排美國軍方、澳洲國防軍、日本自衞隊2027年，首次舉行地區空中及導彈防禦實彈演習。本報綜合報道

美國印太司令部新任司令帕帕羅（Samuel Paparo）簡介 阿奎利諾 美國持續軍事介入南海，航空母艦羅斯福號在區內巡航。 美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）簡介 奧斯汀（左）、馬爾斯（中）、木原稔（右）舉行會談。