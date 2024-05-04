西方反俄心不死 格魯吉亞新戰場

俄烏戰爭還在拖延，烏克蘭像百足之蟲，死而不僵，北約及歐盟還在籌措；而俄羅斯則要面對西方利用格魯吉亞的新圍堵。

在歷史上，烏克蘭及格魯吉亞掀起申請加入北約的浪潮，始於2008年布加勒斯特北約峰會。當年因為南奧塞梯及阿布哈茲分離主義引發俄格戰爭，結果兩地得俄羅斯支持戰勝而成功脫離格魯吉亞。此後，格魯吉亞和俄羅斯一度交惡，但後來兩國關係逐漸改善，主因是俄、格兩國都有深厚的東正教文化，以及保留傳統的保守社會價值觀，商貿的互利關係也非常密切。

不過，格魯吉亞一直在經濟上爭取加入歐盟，而在政治上，特別是俄烏戰爭爆發後，則疏遠北約，格國不但沒有加入西方對俄羅斯執行的制裁，還把國家變成像土耳其、哈薩克斯坦等國般，在俄羅斯被制裁下，供應俄國所需，此舉使西方政府非常不滿。

外國代理人法掀衝突 西方長期透過非政府組織（NGO），滲透及影響格魯吉亞年輕一代，營造他們親西方的價值觀。去年格魯吉亞政府推出《外國代理人法案》（Foreign Agents Law），遭遇強大民眾示威抗議；最近進行二讀，法例訂明非政府組織或媒體機構，如果超過兩成資金來自外國，就要登記為外國代理人，接受司法部監管及向政府披露敏感資料。其實這是倣效美國自1938年就生效的《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act）。

格魯吉亞自1991年獨立以來，一直享受慷慨資助而形成的「民間組織」，以及其有頭有臉的「中產陣營」，相當大程度控制了格國的媒體，其背後金主當然不是俄羅斯或中國。在去年首讀通過《外國代理人法案》前後，曾引發嚴重示威抗議，民眾高舉歐盟旗幟。而國會近日二讀通過法案，數以萬計示威者聚集在首都第比利斯的國會大樓外，部分人試圖闖入國會，防暴警員施放催淚彈和震撼彈驅散人群。歐盟警告格魯吉亞政府，指它一直沒有加入制裁俄羅斯，反而以重要物資支援俄國，如今更要禁制非官方組織的公民社會活動，這只會嚴重影響該國加入歐盟的申請。

估計親西方的格魯吉亞總統有可能會否決法案，但是國會執政黨有足夠票數推翻其否決。這個政治較量，是格國政府與社會潛在搞「顏色革命」的西方力量之對決。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻