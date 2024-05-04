印尼首見紅毛猩猩用草藥療傷

【本報綜合報道】印尼勒塞爾火山國家公園一隻蘇門答臘猩猩做出一件出人意料的事，竟懂得使用草藥為自己治療傷口。這是世界上第一個野生動物被發現使用具藥用價值植物積極治療傷口的案例，為人類傷口護理的起源提供新見解。相關研究論文周四刊於英國自然科學期刊《科學報告》。

助探討人類傷口護理起源 研究人員表示，這隻名叫拉庫斯（Rakus）的雄性紅毛猩猩，或因與其他雄性猩猩打架造成臉部受傷，其後有人看到牠咀嚼藤本植物的葉子後，用手指將所得汁液塗在傷口上，最後用咀嚼葉子製成的糊狀物完全覆蓋傷口。牠的傷口在5天後閉合，在一個月後完全痊愈，只留下細小的疤痕。

研究論文指出，這種植物名為「Akar Kuning」，在傳統醫學中，它的葉子被用來治療痢疾、糖尿病和瘧疾等疾病。研究人員認為拉庫斯是有意識地用這種植物來治療牠的傷口，因為牠反覆地塗抹，這過程花了數分鐘。研究團隊猜測牠可能是從其他猩猩身上習得的技能，未來還會繼續觀察當地其他受傷的猩猩，是否會重複此行為。