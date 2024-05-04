7.5萬年前尼安德特女3D模型曝光

【本報綜合報道】已滅絕古人類尼安德特人，曾與現代人類在地球上同時存在約3萬年，至今仍有不少人類體內仍帶有該人種基因。英國劍橋大學周四表示，研究人員已成功將一名約40歲尼安德特人女性的頭骨化石，還原成3D模型，重現人類遠祖樣貌。

重現人類遠祖樣貌 根據大學新聞稿，大學用兩年時間重建，將中東出土的7.5萬年前尼安德特人女性「沙尼達爾Z」（Shanidar Z）頭骨化石還原成3D模型。該名女性曾被埋葬在一個山洞的溝壑中，遺體左手蜷縮在頭下，頭後可能放了一塊石頭當墊子。但由於她的頭骨已被壓碎成逾200塊頭骨碎片，加上缺少骨盆，研究人員透過將臂骨的長度和直徑與現代人類的數據進行比較，估計她的身高約為1.5米。

在大學實驗室中，研究人員將所有頭骨碎片進行了微型電腦斷層掃描，並利用掃描結果重組碎片。團隊已還原頭骨，交給荷蘭藝術家模擬其外貌。而沙尼達爾Z的出土、研究和重建的過程，已被製成紀錄片，並於周四發布。