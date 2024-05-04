龐貝古城別墅遺址 古羅馬開國君疑駕崩於此

意大利火山爆發掩四周 北部甚少探究 公元79年意大利維蘇威火山爆發，主要掩埋了火山以南的龐貝古城，其更北邊的聚落索馬維蘇威亞納（Somma Vesuviana）亦受波及，但未受到太多關注。日本東京大學考古團隊利用放射性碳測年法，發現該地區亦被當年的火山灰覆蓋，當地有一座奢華的別墅遺址，推測這是古羅馬帝國第一任皇帝奧古斯都（Augustus）於公元14年駕崩的地方。

東京大學全球高級研究所的考古學家杉山昂平表示，自公元18世紀以來，維蘇威火山周圍的發掘工作持續進行，但研究集中在火山以南的地區。這座別墅實際位於一座建於二世紀中期的古老建築之下，考古學家推測在公元79年維蘇威火山爆發，這座別墅已被掩埋在火山灰之下，人們後來在別墅上方興建了一座新建築，但於公元5世紀火山再次爆發，新建築亦被火山灰掩埋。

內藏巨柱及希臘雕像 考古學家在此處發現精緻的巨柱、可能用來盛載葡萄酒的雙耳陶罐，以及一座古希臘神話酒神狄俄尼索斯（Dionysus）的雕像。考古學家表示，對這座別墅的進一步挖掘，將可提供更多寶貴訊息，了解羅馬帝國早期在那不勒斯灣的發展。本報綜合報道