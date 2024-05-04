兩岸國際

日促美停嘉手納基地傘降訓練

美國空軍連續5個月在日本沖繩縣嘉手納空軍基地實施傘降訓練，嘉手納町町長當山宏周四要求美方中止訓練，強調不允許繼續在住宅密集地訓練。根據日美兩國共識，除了例外情況外，上述訓練應該在沖繩縣伊江島輔助機場進行。針對在嘉手納空軍基地實施訓練，美方稱伊江島機場跑道老化不適合飛機起降。（綜合報道）
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