5月4日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月04日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
日促美停嘉手納基地傘降訓練
美國空軍連續5個月在日本沖繩縣嘉手納空軍基地實施傘降訓練，嘉手納町町長當山宏周四要求美方中止訓練，強調不允許繼續在住宅密集地訓練。根據日美兩國共識，除了例外情況外，上述訓練應該在沖繩縣伊江島輔助機場進行。針對在嘉手納空軍基地實施訓練，美方稱伊江島機場跑道老化不適合飛機起降。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240504-0504_00180_049/日促美停嘉手納基地傘降訓練
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc