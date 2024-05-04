BBC資深主持遇電騙 失一半積蓄

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）資深新聞節目主持人利維（Peter Levy）日前在節目自爆墮入電話騙局，遭騙走人生一半積蓄，令他自覺很愚蠢，更多天無法入眠。

英國傳媒周四報道，69歲利維在BBC電台節目主持人斯特德（Richard Stead）節目提到，今年2月被一名冒牌的銀行職員欺騙。事發當天他一大早接到一通電話，對方自稱是銀行反詐騙部門的職員，聲稱注意到利維的戶口有異常活動，並詢問有否過去一小時花費500鎊（約4,900港元）。利維回答說正在工作，沒有花費這筆錢。

多次採訪騙案 卻中招 騙徒之後要求利維登入銀行戶口進行安全檢查，利維同意並把自己登入網上銀行的詳細資料提供給騙徒。騙徒隨後開始從他的戶口把錢轉走，直至銀行發現後切斷交易。

利維說，儘管自己職業生涯中做過多次有關詐騙的採訪，但偏偏自己卻深陷騙局。他形容自己被騙後感受：「這是最可怕、最可怕的感覺。這絕對是可怕的。你覺得自己很愚蠢，感覺很厚重。這太令人痛苦和不安了。你無法入睡。你甚麼也做不了。你感到無助，卻深陷其中。」