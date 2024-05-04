揭波音生產缺陷 供應商審核員病逝

波音公司製造737 MAX系列飛機頻頻出現事故。

【本報綜合報道】美國波音公司製造飛機事故頻頻，旗下供應商一名前品質審核員前年舉報公司無視737 MAX系列飛機生產存在缺陷後，周二在俄克拉何馬州俄克拉何馬城醫院病逝。他是繼前波音品質管理經理巴尼特（John Barnett）早前吞槍自殺身亡後，第二位舉報波音之後死亡人士。代表兩名舉報人律師拒絕猜測連串死亡事件是否存在任何內情。

45歲死者迪安（Joshua Dean）是波音供應商勢必銳航空系統公司前品質審核員，在堪薩斯州威奇托市居住，身體一直健康。他兩周前因呼吸困難求醫，插喉後患上肺炎及嚴重細菌感染，獲安排轉院後需由人工心肺維生，最終不治死亡。

兩周前突呼吸難 由2019年開始，迪安在勢必銳工作，翌年一度被辭退，直至2021年5月重返公司出任品質審核員。2022年10月，他向管理層舉報其他工程師在波音737 MAX系列飛機壓力艙壁上不當鑽孔，卻忽略其他生產問題，直至去年4月被炒。勢必銳同年8月承認機身不當鑽孔問題，迪安遂向聯邦航空局投訴。