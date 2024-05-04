越南國會主席下台 爭任總書記大戰展開

不足兩月 再現領袖變動 越南政府不足兩個月時間，高層再現人事變動。當地國會前天召開特別會議，正式免去國會主席王廷惠職務，繼前國家主席阮春福及武文賞後再有領袖下台。分析指，越共2026年就會選出總書記，當地提前響起爭奪戰號角。

經聽取王廷惠發言後，越南國會前天展開討論，再舉行不記名投票，最終通過同意免去對方出任國會主席、國防安全委員會委員及第十五屆國會代表等職務。早在國會投票前，越共中央委員會上周五已經召開會議，同意王廷惠辭去各個職務。

王廷惠違黨規毀聲譽 根據越共中央檢查委員會及職能機構早前提交報告，王廷惠違反「黨員行為禁令」及「幹部黨員模範表率作用規定」，其缺點引起不良輿論，影響黨和國家等聲譽。因應王廷惠深知自己責任，提出辭去職務及退出工作申請，故根據黨和國家現行規定，黨中央同意當事人辭職。

資料顯示，67歲的王廷惠2021年3月31日宣誓就任國會主席一職，任期原定直至2026年為止，與前國家主席武文賞一同被外界視為越共總書記阮富仲接班人選。他2001年步入政壇，之後成為越共中央委員會委員。2016年4月，他獲批准出任副總理，之後獲政治局指定擔任河內市委書記等職務。

屬4大政治職位角力 越南設有4大政治職位，分別是越共總書記、國家主席、總理及國會主席，負責領導國家機器。除了阮富仲及總理范明政職位不變，前國家主席阮春福2023年1月因多名屬下幹部違規犯錯而宣布辭職退休，武文賞在本年3月亦因為違反黨規而辭職。

台媒前天指出，與武文賞及王廷惠有關人員近日被抓，背後均由公安部操刀，公安部部長蘇林亦屬有望問鼎總書記人選之一。當地近年發生連串高層人事地震，可視為屬於意在越共十四大的政治角力。本報綜合報道

王廷惠 越南政府高層近年部分人事變動