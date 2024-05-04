兩岸國際

伊拉克民兵稱射彈襲特拉維夫

伊朗支持的武裝組織伊拉克伊斯蘭抵抗運動宣稱，周四從伊拉克境內以巡航導彈向以色列發動多次襲擊。英國傳媒引述消息人士報道，襲擊首次針對以色列第二大城市特拉維夫。另有消息指出，南部區首府別是巴亦遭攻擊。以色列尚未對伊拉克伊斯蘭抵抗運動聲稱的襲擊作出公開回應。（綜合報道）
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