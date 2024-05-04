舒默擬邀內塔尼亞胡赴美國會演講

【本報綜合報道】美國國會參議院民主黨領袖舒默早前與以色列總理內塔尼亞胡針鋒相對，凸顯兩國分歧。美國傳媒周四報道，舒默已經改變態度，準備好邀請內塔尼亞胡到美國國會演講，同時民主、共和兩黨參議員已經向國際刑事法院官員施壓，關切法院可能向內塔尼亞胡發出逮捕令的情況。

美國國會眾議院議長約翰遜約一個月前撰寫好代表參眾兩院邀請內塔尼亞胡演講的信函，交至舒默辦公桌等待對方簽署。舒默辦公室發言人周四透露，舒默打算共同邀請內塔尼亞胡，正在擬訂時間。舒默是美國目前最高級的猶太裔民選官員，此前批評內塔尼亞胡是和平的主要絆腳石，呼籲以色列舉行選舉，選出新領導層探討國家未來。

兩黨關注國際法院逮捕令 消息人士透露，由民主、共和兩黨參議員組成的小組周三與國際刑事法院高級官員舉行視像會議，表達對調查巴勒斯坦加薩地帶戰爭的擔憂。盛傳國際刑事法院計劃就以色列國防軍自2014年針對巴勒斯坦人的行徑，向內塔尼亞胡等以色列主要官員發出逮捕令，據報內塔尼亞胡已經請求美國總統拜登阻撓，並威脅報復巴勒斯坦自治政府。